ВЦИОМ: три четверти россиян отрицательно относятся к однополым бракам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 75% опрошенных россиян выступают в той или иной степени против однополых браков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека. Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".

"К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%)", - отмечается в материалах ВЦИОМ. Отвечая на вопрос, должны ли однополые пары иметь право вступать в брак друг с другом, 63% сообщили, что совершенно не согласны с этим, еще 12% ответили, что скорее не согласны.

Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% респондентов. Чаще других высказывались за право однополых пар на брак респонденты от 18 до 24 лет (39% от всех опрошенных).

"За 17 лет мониторинга мнение россиян о представителях сексуальных меньшинств изменилось: увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация - личное дело каждого (до 31%; + 7 п. п. с 2004 года)", - говорится в сообщении. Каждый десятый респондент (11%) считает, что представители сексуальных меньшинств - опасные люди. В 2015 году этот показатель был равен 20%. Еще 23% россиян считают, что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.