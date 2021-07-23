Администратора издания The Insider и некоторых российских журналистов признали иноагентами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства.

В реестр попали бывшая журналистка "Проекта" Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, авторы издания "Проект" Юлия Апухтина и Алексея Постернак.

Рождественский заявил в беседе с ТАСС, что подаст жалобу в суд на решение Минюста внести его в реестр иностранных агентов. "Конечно, я не согласен с этим решением и буду его обжаловать", сказал он.

Основанное в 2013 году интернет-издание The Insider специализируется на журналистских расследованиях, редакция находится в Риге.

15 июля Минюст включил в реестр иноагентов восемь журналистов "Проект медиа", "Открытые медиа" и "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Согласно закону, физические лица - иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.