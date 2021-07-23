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Сайт "Ведомостей" восстановил работу

Полное восстановление ресурса займет некоторое время
© REUTERS/Mohamed Azakir

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сайт газеты "Ведомости" восстановил свою работу. Как заявили в пятницу в самом издании, полное восстановление ресурса займет некоторое время.

"Сегодня, 23 июля, в результате технического сбоя сайт "Ведомостей" <...> оказался временно недоступен для читателей. В настоящее время работа сайта частично восстановлена. Полное восстановление ресурса займет некоторое время", - говорится в сообщении издания.

Ранее в пятницу газета сообщила о DDoS-атаке, из-за которой сайт был временно недоступен. До этого с ресурса исчезла колонка обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Шеф-редактор сайта "Ведомостей" Александр Малахов заверил ТАСС, что онлайн-редакция не удаляла материал.

Сейчас колонки Сафронова по-прежнему нет на сайте. И.о. главного редактора газеты Ирина Казьмина пока недоступна для комментариев.

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