Митингующие против антиковидных мер отказываются уйти от здания парламента Словакии

ПРАГА, 23 июля. /ТАСС/. Протестующие против действующих в Словакии ограничений из-за коронавируса отказываются покинуть территорию перед зданием Национального совета (парламента) республики в Братиславе несмотря на то, что акция протеста должна была завершиться в пятницу в 14:00 по центральноевропейскому времени (15:00 мск). Об этом сообщил сайт словацкой газеты Pravda .

Перед зданием парламента в данный момент находятся несколько десятков активистов. Они скандируют: "Дайте нам парламент!", "Гестапо!" и "Мы не отдадим Словакию!". В руках у некоторых из них государственные флаги страны и транспаранты с надписями: "Стоп ковид-обману!", "Стоп вакцинному фашизму!" и "Прививочный террор!". Звучат призывы разбить палаточный лагерь, чтобы придать протесту против "дискриминации" граждан, отказавшихся пройти вакцинацию от коронавируса, постоянный характер до тех пор, пока власти не пересмотрят политику предоставления льгот получившим прививки.

Между тем бойцы полицейского спецназа, обеспечивающие порядок перед зданием парламента, оттеснили митингующих далее от входа в него. Ранее в пятницу участники акции протеста предприняли попытку прорваться в Национальный совет, где депутаты обсуждают возможность усилить заинтересованность словаков в прохождении вакцинации. Ранения получила женщина-полицейский. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Других инцидентов, как информируют власти, зафиксировано не было.

Митингующие получили поддержку парламентской оппозиции - праворадикальной партии "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия" и партии "Направление - социальная демократия". Депутаты парламента от этих политических субъектов страны пообещали снабжать их водой и продуктами, если они решат продолжить акцию протеста.

Премьер требует соблюдать мирный характер протеста

Премьер-министр Словаки Эдуард Хегер призвал митингующих обеспечить мирный характер акции, признав их право на публичное выражение протеста. "Право выражения собственных взглядов является проявлением демократии. Важно, чтобы демонстрации проходили спокойно. Недопустимо любое насилие по отношению к полицейским. Понимаю, что люди устали от пандемии. Нам всем доставляют хлопоты [действующие социальные] ограничения, но мы [власти] ввели их, чтобы защитить жизни всех жителей Словакии, включая тех, кто протестует", - привела газета слова главы правительства.

Полиция усилила патрулирование в Братиславе. В случае массового нарушения общественного порядка в словацкой столице к виновным будут применяться все предусмотренные законом меры для его восстановления, отмечает "Правда".