В Пермском крае продлили действующие ограничения до 31 августа

ПЕРМЬ, 23 июля. /ТАСС/. Запрет на работу ночных клубов и других развлекательных учреждений из-за коронавируса, а также работу кафе и ресторанов в ночное время продлили в Пермском крае до 31 августа. Соответствующий указ размещен в пятницу на сайте регионального правительства.

"Слова "по 31 июля 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года", - говорится в документе.

Ограничения касаются тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий. В ночное время запрещена работа кафе и ресторанов.

Учреждения МФЦ продолжают работать только в режиме по записи, кинотеатры разрешено заполнять на 50%. Принимать участие в мероприятиях экологического туризма можно либо после вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 69,5 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 61,4 тыс. человек, умерли 3 тыс. человек.