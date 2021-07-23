Блинкен: США передали различным странам уже 60 млн доз вакцин от коронавируса

"Мы сделали специальный запас из 80 млн доз, которые могут получить различные страны. Мы приступили к этой работе месяц назад. Из 80 млн мы уже распределили 60 млн. Как говорил президент на саммите G7 в Европе, всего мы намерены закупить и распределить 500 млн доз, без каких-либо условий, чтобы обеспечить победу в гонке с пандемией", - сказал он.

Блинкен также добавил, что США не только распределяют вакцины, но и осуществляют капитальные инвестиции, чтобы нуждающиеся страны в будущем могли сами производить такие препараты - для борьбы с нынешней пандемией или с последующими. "Что мы можем сделать, что мы должны сделать, так это удостовериться, что ресурсы поступают по адресу, что вакцины есть, а их производство налажено. Среди усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении, - инвестиции в производство в различных частях мира, например в Африке, - отметил он. - Мы должны опередить распространение пандемии, но также создать возможности для борьбы с новыми болезнями в будущем".

Блинкен не уточнил, о каких именно африканских странах и объемах инвестиций идет речь.