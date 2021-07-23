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Минприроды намерено оценить влияние возведения плотины в Монголии на природу Забайкалья

В ведомстве считают, что возведение объекта нарушит естественный гидрологический режим и станет причиной необратимых изменений экосистем Торейских озер, в том числе снижению числа водоплавающих птиц

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минприроды России считает необходимым провести оценку воздействия на природу строительства плотины в Монголии, которая, по мнению ученых, угрожает Даурскому заповеднику и уникальным Торейским озерам в Забайкалье. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

"Минприроды России считает необходимым проведение оценки воздействия на окружающую среду строительства плотины в Монголии на объект ЮНЕСКО "Ландшафты Даурии". Центр развития водохозяйственного комплекса Минприроды прорабатывает возможность проведения оценки. Ранее центр проводил оценку воздействия потенциального строительства плотин на реке Селенга", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, Монголия начала строительство плотины на российско-монгольской реке Ульдза в 2020 году без предупреждения российской стороны. По оценкам ученых, плотина нарушит естественный гидрологический режим и это приведет к необратимым изменениям экосистем Торейских озер, существенному снижению численности десятков видов водоплавающих и околоводных птиц Восточной Азии.

"Российско-монгольский объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Ландшафты Даурии" был создан в 2017 году. Общественность двух стран 15 лет добивалась придания заповедной территории высокого статуса. Строительство плотины нанесет непоправимый вред уникальным природным объектам", - заявил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Илья Разбаш, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщила ТАСС ведущий координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем Оксана Никитина, в организации надеются, что такая оценка будет проведена в ближайшее время.

"Мы согласны с Минприроды в необходимости оценить воздействие строительства плотины на реке Ульдза в Монголии на объект ЮНЕСКО "Ландшафты Даурии". Очень важно, чтобы до результатов обсуждений оценки воздействия плотины на окружающую среду работы по ее строительству были заморожены", - считает Никитина.

О Торейских озерах

Крупные Торейские озера полностью высыхают примерно каждые 30 лет. В пик водности их площадь достигает 850 кв. км, они мелководные, хорошо прогреваются. Озера дают жизнь и пищу многим птицам Восточной Сибири, поддерживая существование более трех десятков редких видов.

В 2020 году Торейские озера, стоявшие сухими от одного-двух до фактически 11 лет, начали свой новый жизненный цикл - вслед за увеличением осадков ожили впадающие в них реки. На появившиеся обширные мелководья в первую же весеннюю миграцию прилетели тысячи птиц, пережившие нелегкий для них период засухи.

Даурия - регион с уникальным составом флоры и фауны. Его значение в сохранении биоразнообразия признано учеными уже давно. Эта территория включена WWF в список 200 глобальных экорегионов, имеющих принципиальное значение для поддержания биоразнообразия на планете. Здесь обитают более 300 видов птиц, среди которых даурский и черный журавли, журавль-красавка. Здесь живет дикий степной кот манул и легкая антилопа дзерен.

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