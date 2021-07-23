Поисковики ищут ветерана, чью медаль обнаружили в подземельях около Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Участники поисковой экспедиции "Аджимушкай-2021", которая проходит в пригороде города Керчь, обнаружили медаль, потерянную советским солдатом Петром Ларюком во время боев. Известно, что он дожил до Победы, и сейчас поисковики ищут ветерана или его семью, чтобы вернуть награду, сообщила в пятницу ТАСС сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева.

Традиционная экспедиция, которая проходит в Аджимушкайских каменоломнях, стартовала 19 июля и продлится до 10 августа. Ее участники исследуют места боев в подземельях, где долго держали оборону и приняли последний бой окруженные гитлеровцами защитники Крыма в 1942 году.

"Пока особых находок [нет]. У нас было два пустых медальона, нашли медаль "За боевые заслуги". По номеру уже определили владельца. Это медаль, которую потерял в годы войны, скорее всего, в 1943 году, Ларюк Петр Петрович - уроженец Ставропольского края. Это была его первая боевая награда", - рассказала Цунаева.

Она отметила, что Ларюк прошел всю войну - до Дня Победы, и сейчас поисковики разыскивают его или родственников. "Если получится, найдем родственников и постараемся вернуть эту реликвию; или вдруг он до сих пор живой - этого мы тоже пока не знаем. По архивным данным мы установили, что в 1943-м - 1944-м, когда шли бои за освобождение Крыма, он, скорее всего, здесь находился, он был артиллерийским наблюдателем. Это была его первая боевая награда, потом еще медаль "За отвагу", по-моему, за взятие Кенигсберга. Если получится вернуть, будет реликвия в семье замечательная", - добавила собеседница.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Аджимушкайские каменоломни стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от 5 до 15 тыс. человек и продолжал борьбу еще почти полгода.