Уличным музыкантам запретили играть в общественных местах Алушты из-за COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Алушты запретили уличным музыкантам играть в общественных местах, так как они создают угрозу распространения коронавируса, собирая вокруг себя много зрителей. Об этом сообщается на странице администрации города "ВКонтакте".
"В настоящее время действует указ главы республики, где четко прописано, что в Алуште есть запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявила, что в общественных местах города постоянно устраивают концерты уличные музыканты, которые собирают много зрителей.
За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в Крыму остается напряженной, при этом есть тенденции к ее стабилизации.