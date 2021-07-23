Уличным музыкантам запретили играть в общественных местах Алушты из-за COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Алушты запретили уличным музыкантам играть в общественных местах, так как они создают угрозу распространения коронавируса, собирая вокруг себя много зрителей. Об этом сообщается на странице администрации города "ВКонтакте" .

"В настоящее время действует указ главы республики, где четко прописано, что в Алуште есть запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявила, что в общественных местах города постоянно устраивают концерты уличные музыканты, которые собирают много зрителей.

За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в Крыму остается напряженной, при этом есть тенденции к ее стабилизации.