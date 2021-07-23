Фильм на балкарском языке и фестиваль экомоды получили гранты на форуме "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Проекты из восьми регионов России по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму, получили грантовую поддержку на сумму почти 6 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе форума.

Конкурс проводится Росмолодежью и входит в платформу "Россия - страна возможностей". "Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты 10 участников из Москвы, Ростовской, Саратовской, Курской, Ивановской областей, Республики Башкортостан, Республики Кабардино-Балкария и Хабаровского края. Общая сумма грантовой поддержки составила 5 957 000 рублей", - говорится в сообщении. Всего в ходе конкурса участниками были предложены 26 проектов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Тавриды", грант в размере 300 тыс. рублей был присужден участнице из Саратовской области, предложившей провести астрономический фестиваль в Энгельсском районе на месте посадки Юрия Гагарина после первого полета в космос. "Гостей ждет квест по тематическим площадкам фестиваля, музыкальный космический диджей-сет, квиз и мастер-класс с использованием телескопов", - приводит пресс-служба арт-кластера слова Анастасии Никитиной, выигравшей грант.

Победителями от Ивановской области стали Хелена Тадессе и Алена Марычева, получившие грантовую поддержку на создание образовательного курса цифрового дизайна и апсайкл-коллекции (апсайклинг - вторичное использование старых вещей). Два человека - Диана Попова и Илья Евсюков - стали победителями от Курской области, они смогут провести на грантовые средства фестиваль уличной культуры и реализовать музыкально-образовательный проект. На эти цели им будет выделено 800 тыс. рублей.

Проект Малики Атабиевой из Кабардино-Балкарии, получивший грантовую поддержку, заключается в съемке полнометражного фильма на балкарском языке, картина будет показана в регионах Северного Кавказа. Представитель Республики Башкортостан Радмила Галиуллина, в свою очередь, запустит музыкальную лабораторию по созданию песен на башкирском языке.

Грант в 900 тыс. рублей на реализацию образовательного проекта в сфере битбокса получил Семен Хижняк из Хабаровского края, а участница из Ростовской области Светлана Широких благодаря поддержке в 1 млн рублей реализует фестиваль экологичной моды. Кроме того, Арина Максимова, победившая в конкурсе, создаст мюзикл, действие которого развернется в вымышленном городе.

Как отметили в пресс-службе, в заезде "Студия" приняли участие 400 человек из 64 регионов России, которые посетили арт-школы индустрии моды, современной музыки, хореографии, а также Национальный открытый чемпионат творческих компетенций.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Сейчас он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.