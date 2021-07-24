США передали Грузии 500 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Вакцина компании Pfizer в количестве 500 тыс. доз, переданная в дар правительством США, поступила в Грузию. Об этом в субботу сообщили в Минздраве республики.

"Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить правительство Америки за ту помощь, которую оно оказало Грузии во время пандемии и сейчас, предоставив вакцину Pfizer. Я также хочу отметить, что, помимо этого, мы купили 1 млн доз вакцины Pfizer непосредственно у поставщика и поставка уже началась. Таким образом, я еще раз хочу обратиться с просьбой к населению подключиться к этой кампании [вакцинации]", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который вместе с послом США в Тбилиси Келли Дегнан и главой Минздрава республики Екатериной Тикарадзе встретил самолет, доставивший вакцину.

По предварительным данным, регистрация для получения вакцины для граждан Грузии откроется в субботу, а прививки начнут делать уже с 26 июля.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен 26 февраля 2020 года. На данный момент зафиксировали 398 081 случай заражения (10,68% населения), 370 565 пациентов выздоровели, 5 656 человек умерли. В республике с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, обе дозы вакцины получили около 137 тыс. человек, что составляет 3,67% населения.