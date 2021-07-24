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Непогода не повлияла на работу аэропорта Сочи

В пресс-службе авиаузла сообщили, что действует предупреждение о грозе

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Ливень в Сочи не повлиял на работу аэропорта. В настоящий момент прием и отправка воздушных судов осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"На данный момент аэропорт работает штатно, в целом, непогода не повлияла на прием и отправку рейсов. Однако действует предупреждение о грозе", - говорится в сообщении.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявили штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля. На данный момент, ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться.

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