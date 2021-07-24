Росгидромет спрогнозировал ухудшение ситуации с лесными пожарами в Карелии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Повышение температуры на 8-10 градусов и отсутствие дождей в Карелии на следующей неделе приведут к ухудшению ситуации с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Период достаточно прохладной погоды, который наблюдался в течение недели в большинстве регионов, в Республике Карелия постепенно заканчивается. Начиная со следующей недели опять резко будет повышаться температура за счет установления антициклональной погоды. Температура после 15-17 градусов повысится до 27-29 градусов, то есть сразу на 8-10 градусов", - предупредил он.

По словам Варакина, помимо резкого потепления, ситуацию с лесными пожарами в республике будет усугублять отсутствие дождей с воскресенья.

"С воскресенья до середины недели минимум будет погода, которая будет повышать уровень пожарной опасности. С учетом повышения температуры будет достаточно серьезная ситуация. <…> Это будет наиболее горимый субъект европейской территории России", - отметил метеоролог.