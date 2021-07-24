Почти 204 млн выделено на покупку оборудования для Ульяновской областной детской больницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 203,9 млн рублей на закупку оборудования для Ульяновской областной детской больницы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Как следует из сообщения ведомства, решение было принято после пожеланий, которые сотрудники больницы озвучили в июне председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. "Они [врачи], в частности, рассказали, что учреждению требуется современный цифровой рентген, новое УЗИ-оборудование, эндоскопические стойки. Их просьба была включена в перечень поручений по итогам поездки председателя правительства в Ульяновскую область", - уточняется в тексте.

Также в документе говорится, что Минздрав в течение 30 дней должен заключить все необходимые соглашения с региональными властями и осуществить контроль за расходом средств. Ожидается, что распоряжение позволит увеличить объем высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, предоставляемой детям в областной больнице.

Мишустин совершил рабочую поездку в Ульяновскую область 3 июня.