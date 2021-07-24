Золотые медали за успехи в учебе получили девять выпускников реабилитационных школ Москвы

МОСКВА, 24 июля./ТАСС/. Золотые медали за успехи в учебе получили двеять выпускников реабилитационных школ-интернатов Москвы. Об этом в субботу написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Успех каждого ребенка приносит огромную радость. Но есть достижения, которые вызывают особые чувства, радость вдвойне. В этом году золотыми медалями за особые успехи в учебе были награждены девять выпускников реабилитационных школ-интернатов", - написал мэр.

Он добавил, что дети с инвалидностью сдавали ЕГЭ наравне с остальными школьниками, без всяких скидок на состояние здоровья.

"Труд и упорство, увлеченность и целеустремленность этих ребят могут служить примером для каждого из нас. Среди золотых медалистов шесть выпускников Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых - старейшего профильного образовательного учреждения Москвы", - написал мэр.