Лавров: РФ будет активно продвигать идеалы православия на всемирном межрелигиозном форуме

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия намерена максимально использовать возможности Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу для продвижения православных идеалов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

"Еще один пример взаимодействия светских и церковных представителей - проводимая раз в два года Межпарламентским союзом и генеральным секретарем ООН Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Следующая должна состояться в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Будем активно сотрудничать с РПЦ по обеспечению правильного подхода к определению повестки дня и к тому, чтобы максимально использовать этот форум для продвижения ценностей, отражающих православные идеалы, весьма востребованные сегодня", - сказал Лавров.

Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием лидеров государств, парламентариев и представителей ведущих мировых религий пройдет в Санкт-Петербурге в мае 2022 года. Инициатива о ее проведении была выдвинута председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в 2017 году и поддержана организацией. В мае 2018 года ее проведение поддержала ООН.