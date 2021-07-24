Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге за неделю сократилось почти на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Число пациентов, которых за неделю госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сократилось почти на 20%. В связи с этим две городские больницы возвращаются к плановой работе, сообщили в субботу в городском комитете по здравоохранению.

"Всего с 18 по 24 июля в городе было госпитализировано в ковидные стационары 3 570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%. Объем свободного коечного фонда достиг 34%. В связи с этим с 26 июля к плановой работе возвращаются [ранее перепрофилированные под коронавирус] Мариинская больница и больница святителя Луки", - говорится в сообщении.

По данным комитета, сейчас в ковидных стационарах доля тяжелых больных составляет 19%. К неинвазивной ИВЛ подключены 236 пациентов, к инвазивной - 155.

По последним данным, в Петербурге выявили 515 266 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 490 621 человек, умерли 18 763. За последние сутки в городе выявили 1 937 случаев заражения.