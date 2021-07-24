Митрополита Волоколамского Илариона наградили орденом Сергия Радонежского II степени

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о решении наградить митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), отмечающего в субботу свое 55-летие, орденом преподобного Сергия Радонежского II степени, сообщает в субботу пресс-служба Московского патриархата.

"Во внимание к усердному служению и в связи с 55-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени)", - цитирует пресс-служба поздравление предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх оценил значимый вклад митрополита в развитие различных сторон современной церковной жизни, отметив, что об этом говорит "один лишь перечень должностей, которые вы занимаете ныне".

Митрополит Иларион родился 24 июля 1966 года в Москве. Обучался в музыкальной школе имени Гнесиных по классу скрипки. В 15 лет поступил чтецом в московский храм Воскресения Словущего. По окончании школы поступил на композиторский факультет Московской консерватории, затем служил в армии, а после возвращения принял решение оставить музыкальное обучение и поступил послушником в Виленский Свято-Духов Монастырь. В 1987 году пострижен в монашество. Он закончил Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию (МДУ) со степенью кандидата богословия, аспирантуру МДУ, в 1995 году - Оксфордский университет со степенью доктора философии.

В июне президент России Владимир Путин наградил митрополита Илариона Государственной премией в области литературы и искусства. Он также награжден орденами Александра Невского (2021), Почета (2016), Дружбы (2011), является обладателем международных наград и почетных званий.

О награде

Орден Сергия Радонежского - общецерковная награда Русской православной церкви. Ею награждаются иерархи местных православных церквей, представители иностранных церквей и религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, а также государственные и общественные деятели всех вероисповеданий за плодотворные труды.