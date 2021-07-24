Власти ХМАО продлили ограничения из-за коронавируса в двух городах

ТАСС, 24 июля. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала постановление о продлении до 1 августа ограничений из-за распространения COVID-19 в двух городах - Югорске и Советском. Об этом сообщили в субботу в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В соответствии с документом для личной и коллективной безопасности жителей Югорска и Советского продлен до 1 августа режим обязательной самоизоляции, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск). Приостановлена и деятельность детских игровых комнат, в том числе находящихся на территории ТРЦ, и развлекательных и досуговых заведений, запрещено курение кальяна.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом и умерших от его последствий за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 24 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 63,9 тыс., выздоровели 60,6 тыс. человек, умерли 910 пациентов.