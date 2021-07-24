Минюст США отказался расследовать распространение коронавируса в домах престарелых

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не намерено проводить расследование в связи со смертями из-за распространения нового коронавируса в домах престарелых в некоторых штатах. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN .

На проведении разбирательства настаивали американские законодатели из числа республиканцев. Они утверждают, что в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Мичиган и Нью-Джерси могли быть нарушения, поскольку их власти якобы требовали принимать в дома престарелых лиц, заразившихся новым коронавирусом, несмотря на риск распространения инфекции в этих учреждениях. Это якобы могло привести к летальным исходам, которых иначе можно было бы избежать.

Минюст США уведомил заместителя лидера республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса США Стивена Скалиса (от штата Луизиана) о том, что специалисты ведомства рассмотрели имеющуюся информацию и решили не проводить соответствующее разбирательство, касающееся домов престарелых в Нью-Йорке, Пенсильвании и Мичигане. В штате Нью-Джерси такие проверки уже начали проводить в октябре 2020 года, уточняется в письме законодателю, которое было опубликовано телеканалом.

Во всех указанных штатах губернаторы являются представителями Демократической партии. Республиканцы подвергли это решение Министерства юстиции США жесткой критике.

Ранее прокуратура в Бруклине начала расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Его заподозрили в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.