Митрополита Илариона наградили орденом святого князя Ростислава I степени Чешской церкви

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Архиепископ Пражский Ростислав наградил председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополита Илариона орденом святого равноапостольного князя Ростислава I степени по случаю его 55-летия, сообщила в субботу пресс-служба ОВЦС.

Поздравление от предстоятеля церкви Чешских земель и Словакии зачитал его представитель при Московском патриархате епископ Моравичский Антоний. Он же вручил митрополиту награду.

"Во внимание к Вашему служению и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю верным удостоить Вас ордена святого равноапостольного князя Ростислава I степени", - сказал епископ Антоний со ссылкой на слова архиепископа Ростислава.

Также свои поздравления митрополиту направили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн XX, патриарх Сербский Порфирий, патриарх Румынский Даниил, патриарх Болгарский Неофит, митрополит Варшавский и всея Польши Савва, митрополит всей Америки и Канады Тихон.

Ранее митрополита с 55-летием, которое владыка отмечает 24 июля, поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и сообщил о награждении его за усердное служение орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

В июне президент России Владимир Путин наградил митрополита Илариона Государственной премией в области литературы и искусства. Он также награжден орденами Александра Невского (2021), Почета (2016), Дружбы (2011), является автором более тысячи исторических, философских и богословских публикаций, а также переводов церковной литературы с греческого и сирийского языков, автором музыкальных произведений для хора и симфонического оркестра, просветительских программ, имеет научные звания и ученые степени в ведущих мировых и российских вузах.