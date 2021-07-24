В Нижегородской области обязали привиться сотрудников гостиниц и сервисов доставки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области обязали привить 60% сотрудников гостиниц и сферы доставки из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Постановление главного государственного санитарного врача по области опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Дополнить подпункт абзацами следующего содержания: <...> гостиничных услуг и услуг временного проживания, доставки товаров и продуктов питания, в числе и курьерской", - сказано в документе.

Ранее власти региона обязали привиться 60% сотрудников организаций сферы услуг, ЖКХ и энергетики, транспортных компаний, МФЦ, организаций образования и здравоохранения, работников театров и кинотеатров, правоохранителей. Требования не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации. Также прививать необходимо таксистов, сотрудников общепита, салонов красоты, финансовых организаций, почтовых отделений, детских комнат.

Согласно последним требованиям, введенным указом губернатора региона Глеба Никитина, организаторы, участники, зрители допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала одного из документов, среди которых сертификат о прививке, отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса (срок действия - не более трех дней).

В Нижегородской области зафиксировано 136,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 124,4 тыс. человек выздоровели, 4,8 тыс. умерли.