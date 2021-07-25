Вертолет МЧС России доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил продукты питания пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"В Нерчинске спасатели из аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Забайкальскому краю загрузили на борт гуманитарную помощь от администрации района - сахар, соль, макароны, воду и другое продовольствие. Продукты были доставлены в села Крупянка, Олинск, Илим и Большой Луг", - сказали в пресс-службе.

Также, как добавили в МЧС, проведен мониторинг гидрологической обстановки на территории четырех районов края - Шилкинского, Нерчинского, Сретенского и Чернышевского. "В Шилке Ми-8 был загружен двумя тоннами воды, которые будут доставлены в Сретенский район. 25 июля борт доставит три тонны груза в село Кыэкен и вывезет оттуда шесть человек", - добавили в министерстве. Кроме того, гуманитарная помощь будет также доставлена в город Чернышевск.

Ми-8 на борту с сотрудниками краевого ГУ МЧС вылетел в подтопленные районы 24 июля.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе, в РЖД подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах.