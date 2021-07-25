Главный военно-морской парад в День ВМФ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Главный военно-морской парад проходит в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте, в нем участвуют силы всех флотов и флотилий. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин также принимает участие в мероприятии.

В 2021 году российскому флоту исполняется 325 лет. В параде участвуют более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также около 4 тыс. военнослужащих. В авиационной части парада задействуют около 50 воздушных судов.

Из-за напряженной эпидемической обстановки парад проходит без зрителей.