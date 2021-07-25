Коэффициент распространения ковида в РФ остается ниже единицы шестой день подряд

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и достиг 0,99. Показатель остается ниже единицы уже шесть дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Индикатор по-прежнему ниже единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Это Подмосковье (0,83), Москва (0,98), Воронежская область (0,99) и Красноярский край (0,99).

Кроме того, в Санкт-Петербурге, Иркутской и Нижегородской областях коэффициент равен ровно единице. Таким образом, превышает единицу он только в трех регионах из первой десятки: Свердловской (1,01), Ростовской (1,08) и Самарской (1,15) областях.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.