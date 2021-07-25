Путин наградил следователей, занимавшихся делами "Оборонсервиса", Шестуна и Улюкаева

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации" руководителю Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Сергею Барсукову и наградил следователей, занимавшихся расследованием уголовных дел "Оборонсервиса", бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Соответствующий указ президента опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности" Сергею Барсукову присвоено звание "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации", старший следователь по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления ГВСУ СК Андрей Днепровский и руководитель второго следственного отдела следственного управления ГВСУ СК РФ Николай Ерофеев удостоены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Роман Видюков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Андрей Днепровский расследовал уголовные дела "Оборонсервиса" и начальника ЦНИИ войск воздушно-космической обороны. Роман Видюков занимался расследованием дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, и был руководителем следственной группы по делу бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, который отправлен в колонию за коррупционные преступления.

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия РФ, который является профессиональным праздником следователей СК, МВД и ФСБ. Он был учрежден в 2013 году после создания Следственного комитета РФ. Дата приурочена к появлению первых самостоятельных органов следствия в России - 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского".