В отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья доставлено почти семь тонн помощи

ТАСС, 25 июля. Вертолеты МЧС РФ доставили в отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья почти семь тонн гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Ми-8 МЧС России ведет работу по доставке гуманитарной помощи в населенные пункты, отрезанные от большой земли вследствие подтопления, было доставлено 6,8 тонн груза", - сказали в ведомстве.

Вертолетом из села Кыэкен были эвакуированы четверо взрослых и трое детей. Кроме того, с воздуха был обнаружен обрыв линии элетропередачи.

Наземная группировка министерства оказывает адресную помощь жителям затопленных сел. Доставляются продукты и медикаменты, расчищается мусор, принесенный водой, людям помогают перемещать личные вещи и домашних животных. В целом задействована группировка из 443 человек и 88 единиц техники.

По последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, три участка муниципальных автодорог. Развернуто шесть пунктов временного размещения, которые могут принять 450 человек. В одном из них, развернутом в городе Шилке, размещено 64 человека, в том числе 15 детей.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе, в РЖД подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах.