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СМИ: умер один из лидеров португальской "революции гвоздик"

Ему было 84 года

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Один из лидеров и основных участников португальской "революции гвоздик" 1974 года Отелу Сарайва де Карвалью умер на 85-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство Lusa.

По его информации, он умер в военном госпитале.

Сарайва де Карвалью родился в августе 1936 года в Мозамбике. Являлся португальским военным деятелем и революционером. Он разработал военный план "революции гвоздик" - бескровного военного переворота левого толка 25 апреля 1974 года, который привел к свержению режима "Нового государства" и установлению военного переходного правления. Кроме того, Сарайва де Карвалью дважды являлся кандидатом в президенты Португалии.

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