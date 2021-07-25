В Балтийске торжества в День ВМФ прошли с ограничениями из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. военных и свыше 40 кораблей и судов приняли 25 июля участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ в Балтийске - главной базе Балтийского флота - в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Торжества в самом западном российском городе на берегу Балтийского моря по традиции начались с возложения цветов к памятнику Петру Первому - основателю российского флота, установленному на Морском бульваре у набережной Калининградского морского канала. В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, губернатор Антон Алиханов, другие официальные лица, командование Балтийской военно-морской базы и командиры соединений", - сказал Мартов.

Из-за пандемии в церемонии не смогли участвовать ветераны флота - для жителей старше 65 лет в регионе действует режим самоизоляции. Кроме того, въезд в сам Балтийск в первой половине дня разрешили только тем, кто прописан в городе, имеет специальный пропуск или пригласительный билет на гостевую трибуну (число гостей на которых ограничили) с обязательным предъявлением отрицательного теста или сертификата о вакцинации от коронавируса.

После возложения цветов адмирал Носатов на катере обошел парадный строй кораблей в морском канале Балтийска. Там выстроились украшенные в честь праздника цветами расцвечивания сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и корвет "Стерегущий", судно связи "Василий Татищев", малый противолодочный и пограничный сторожевой корабли "Калмыкия" и "Надежный", малый ракетный корабль "Советск" и базовый тральщик "Новочебоксарск". Командующий поздравил их экипажи с Днем ВМФ.

Артиллерийский бой и воздушный парад

Гостям, находившимся на трибунах на берегу морского канала, представили театрализованное действо "Виват флоту!", посвященное славным страницам истории флота, насчитывающей свыше 300 лет. На военно-спортивном празднике моряки продемонстрировали атаку "неприятельской" подлодки вертолетом, поднявшимся с корвета "Бойкий", ракетный удар по кораблям условного противника и артиллерийский бой, базовые тральщики очистили от мин фарватер, а десантные катера "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" высадили десант на бронетранспортерах БТР-82А.

Точку в торжествах поставили военные летчики - 14 самолетов и вертолетов, поднявшиеся в небо с аэродромов Калининградской области, пролетели над Балтийском в едином строю на высоте от 200 до 300 м. Жители и гости города могли видеть истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также корабельные Ка-27.

Пандемия внесла свои коррективы в программу праздника: традиционную выставку вооружения и военной техники на площади Балтийской славы отменили, как и мероприятия в честь Дня города, который отмечается в Балтийске в День ВМФ. Кроме того, корабли пришвартованные у набережной морского канала, на этот раз не принимали посетителей.