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Все сочинские пляжи вновь открыты для купания

Ранее было снято штормовое предупреждение

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Купание на пляжах в Сочи снова разрешено после их закрытия из-за непогоды, сообщили на сайте администрации города.

Ранее штормовое предупреждение в Сочи, объявленное из-за непогоды, было снято, но пляжи города оставались закрытыми.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта, их более 180", - говорится в сообщении.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявляли штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.

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