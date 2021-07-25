Все сочинские пляжи вновь открыты для купания

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Купание на пляжах в Сочи снова разрешено после их закрытия из-за непогоды, сообщили на сайте администрации города.

Ранее штормовое предупреждение в Сочи, объявленное из-за непогоды, было снято, но пляжи города оставались закрытыми.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта, их более 180", - говорится в сообщении.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявляли штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.