Ученый из Британии обвинил The Lancet в сокрытии фактов о коронавирусе в начале пандемии

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британский ученый Джереми Фаррар, занимающий должность директора благотворительного фонда Wellcome Trust, обвинил медицинский журнал The Lancet в сокрытии фактов о коронавирусе в первые месяцы пандемии. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail on Sunday со ссылкой на выдержки из книги Фаррара, который ранее за заслуги в области тропической медицины был произведен в офицеры ордена Британской империи.

По словам эксперта, входящего в состав научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Великобритании, The Lancet в начале 2020 года не стал своевременно публиковать информацию о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. В книге Spike: The Virus vs. The People - the Inside Story ("Пик: вирус против людей - история изнутри"), написанной вместе с журналисткой Анджаной Ахуджа, Фаррар также указал на медлительность издания в вопросе обнародования свидетельств о том, что переносчиками COVID-19 могут выступать даже бессимптомные инфицированные.

В частности, он рассказал, что в середине января 2020 года с ним связался нидерландский профессор и советник правительства Тейс Куйкен, который сообщил ему о получении научной исследовательской работы от The Lancet с просьбой отрецензировать ее. В этом исследовании утверждалось, что представители одной китайской семьи из Шэньчжэня посетили в конце декабря своих родственников в Ухане, откуда, как считается, началась пандемия. При этом они не были на городском рынке животных и морепродуктов, где зафиксировали первые случаи заражения COVID-19, однако заходили в одну из больниц Уханя. Вернувшись в Шэньчжэнь, они заразили коронавирусом одного из членов семьи, который остался дома.

Согласно Куйкену, после ознакомления с этой информацией 16 января он сразу осознал, что речь идет о "первом научном подтверждении распространения вируса от человека к человеку". Он написал об этом в рецензии для The Lancet, ожидая скорой публикации соответствующей работы. В связи с тем, что материал так и не увидел свет в течение суток, Куйкен связался с Фарраром, который направил письмо главному редактору издания Ричарду Хортону, но не получил от него ответ. На следующий день Фаррар поставил в известность о происходящем Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и спустя сутки Китай подтвердил сведения об особенностях передачи вируса.

В The Lancet исследование в итоге было опубликовано 24 января. Специалисты полагают, что более оперативные действия со стороны журнала и ВОЗ могли бы значительно ограничить распространение инфекции на начальной стадии. В свою очередь в издании отказались называть конкретную дату получения упомянутой работы, однако отметили, что подобные материалы публикуются в максимально быстрые сроки после проведения экспертной проверки.