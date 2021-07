Захарова пожелала россиянам побед на Олимпиаде строчкой из песни Queen

По сценарию Захарова отвечает на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос об оценке нейтрального статуса российских спортсменов на Олимпиаде, дипломат заявила: "Статус - ничто. Самое главное - сила духа наших спортсменов, и в мире об этом знают".

Комментируя опасения американцев, что русские хакеры "приложат свою руку" к играм, Захарова назвала это "отличным оправданием для собственных поражений". "Но тогда пусть и победы тоже списывают на русских хакеров", - добавила она.

В заключение официальный представитель МИД РФ пожелала побед российским спортсменам. "И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: "We will ROC you! (российские спортсмены представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), что созвучно названию и строчке из песни группы Queen "We will rock you" - прим. ТАСС)", - подчеркнула она.