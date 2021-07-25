Передвижную выставку "Поезд Победы" в Ленинградской области посетили около 25 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. человек посетили интерактивную экспозицию об истории Великой Отечественной войны "Поезд Победы" во время ее пребывания в Ленинградской области зимой и летом этого года. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Не так много регионов в нашей стране, куда "Поезд Победы" приехал дважды. В Ленинградской области более 25 тыс. человек смогли увидеть выставку зимой и летом. Хочу поблагодарить всех посетителей за то, что нашли время в таком формате соприкоснуться с историей", - привели в пресс-службе слова руководителя всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой. Экспозицию сопровождали 120 волонтеров регионального отделения этого движения.

"Поезд Победы", который в разных городах Ленинградской области в первый раз встречали зимой этого года, в середине лета вновь прибыл в регион. В период с 13 по 24 июля музей на колесах сделал остановки в Гатчине, Кингисеппе, Волхове и Тихвине. Летом его увидели более 10 тыс. человек.

В работе выставки принимали участие добровольцы - представители Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, созданного в 2020 году в рамках регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

В созданный для проекта железнодорожный состав входят восемь вагонов: нулевой - "вокзал" - знакомит посетителей с самим проектом, остальные семь рассказывают историю войны через сюжеты, связанные с работой железной дороги. Здесь есть баня-вагон, штабной вагон, вагон бронепоезда, вагон с окопами, где на полу установлены вибродатчики для полного погружения в ситуацию живого боя. Посетители проходят через вагон смерти, показывающий процесс транспортировки людей в концлагеря, из-за чего возрастное ограничение экспозиции составляет 12+. Завершает экспозицию трофейный вагон, где можно увидеть фигуры погибших героев - маршала Панфилова, писателя Аркадия Гайдара, разведчика Рихарда Зорге.

Проект "Поезд Победы" реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". Виртуальная экспозиция "Поезда Победы" доступна на сайте проекта ПоездПобеды.рф.