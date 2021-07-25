Генсек ООН призвал страны G20 достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу к середине века

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Все страны Группы двадцати (G20) должны заявить о приверженности достижению нулевых вредных выбросов в атмосферу к 2050 году. Такую позицию изложил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам министерской встречи "двадцатки" по климату и энергетике.

"Я призываю лидеров государств - членов G20, а также другие страны заявить о намерении к середине века достичь нулевого уровня выбросов, представить амбициозные планы по климатическим мерам до 2030 года, а также приступить к конкретным политическим действиям, в том числе отказаться от введения новых угольных электростанций в эксплуатацию после 2021 года", - подчеркнул он.

"Я намерен использовать неделю высокого уровня [во время сессии] Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы объединить всех лидеров для достижения согласия по ключевым политическим моментам предстоящего саммита по климату в Глазго", - сообщил Гутерриш.

Термины "углеродная нейтральность" или "нулевой уровень выбросов" подразумевают, что объемы эмиссий углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами.