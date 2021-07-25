Власти ЮАР ослабят некоторые меры по борьбе с коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Пик третьей волны коронавируса в Южно-Африканской Республике пройден, и правительство приняло решение смягчить ряд мер по борьбе с инфекцией, которые были введены в стране четыре недели назад. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на правительственном портале.

"Принятые 28 дней назад меры предосторожности оказались эффективными и привели к снижению уровня заражений коронавирусом, - отметил глава государства. - Последние данные свидетельствуют о том, что страна в значительной степени преодолела третью волну пандемии, которая возникла в связи с быстрым распространением штамма "дельта".

Рамапоса отметил, что за последние семь дней число новых заболевших составляло в среднем 12 тыс. в сутки, что на 20% меньше, чем неделей ранее. "В эпицентре третьей волны - столичной провинции Гаутенг - происходит неуклонное сокращение числа новых случаев COVID-19, - подчеркнул президент. - В результате правительством принято решение снизить на одну ступень карантинные ограничения".

С 25 июля, по словам главы государства, сняты ограничения на поездки между провинциями ЮАР. Занятия в школах возобновляются с 26 июля. Разрешается проводить собрания и религиозные службы при сохранении ограничений на число их участников: для закрытых помещений - максимум 50 человек, на открытом воздухе - до 100. Вновь открываются рестораны и бары. Возобновляется продажа алкоголя, однако с сохранением определенных ограничений. Так, магазины смогут продавать алкогольную продукцию с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 (с 11:00 до 19:00 мск). "При этом на территории всей страны сохраняется комендантский час, он действует с 22:00 до 04:00 (с 23:00 до 05:00 мск), - заявил Рамапоса. - Ношение масок остается абсолютным требованием, поддержание социальной дистанции также".

Ускоренная вакцинация

Рамапоса сообщил, что в стране набирает темпы кампания вакцинации, прививку от коронавируса уже сделал каждый десятый житель ЮАР. Численность населения государства составляет 58 млн человек. "Мы добились того, что сейчас в день 240 тыс. человек получают вакцину от коронавируса, - отметил президент. - Наша цель - вакцинировать в сутки 300 тыс. В стране достаточно доз вакцин для того, чтобы обеспечить заданные темпы вакцинации до конца текущего года".

Глава государства отметил, что недавние беспорядки в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг затруднили борьбу с COVID-19, создали угрозу как системе здравоохранения, так и национальной экономике. "Мы не позволим никому разрушать нашу страны", - подчеркнул Рамапоса. Он отметил, что продолжается поиск лиц, которые организовали беспорядки. "Будут новые аресты", - предупредил он. Президент объявил о новой программе помощи пострадавшим в результате прошедших беспорядков и пандемии.

В ЮАР на текущий день выявлены 2 377 823 инфицированных коронавирусом, умерли 69 775 человек. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.