В 35 провинциях Алжира расширили время действия комендантского часа из-за коронавируса

РАБАТ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Алжира ввели в воскресенье новые ограничительные меры в рамках противодействия распространению пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Аймана Бенабдеррахмана.

В соответствии с решением властей, в 35 из 58 провинций страны, включая столичный регион, с 26 июля сроком на 10 дней установлен комендантский час с 20:00 до 06:00 в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в последние дни по всему Алжиру. До воскресенья комендантский час длился с 23:00 до 04:00.

"Данная мера нацелена на защиту здоровья граждан, на ограждение их от любого риска распространения коронавируса. Она принята в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и быстрым увеличением числа случаев заражения", - подчеркивается в сообщении.

Главы провинций имеют право после получения согласия от компетентных органов принимать все меры, которых требует санитарная ситуация в той или иной провинции. Речь идет в том числе о "возможности установления или изменения длительности комендантского часа в одном или нескольких муниципалитетах, населенных пунктах или районах, где появляются очаги заражений".

Решением кабмина в этих 35 провинциях приостанавливается работа городского и железнодорожного пассажирского транспорта в выходные дни. Кроме того, временно прекращаются все виды деятельности, которые характеризуются высокой концентрацией населения и представляют очевидный риск заражения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля 2020 года. С тех пор число заразившихся в стране, по официальным данным, превысило 162 тыс. Общее число летальных исходов превысило 4 тыс., при этом выздоровели более 110 тыс. человек.