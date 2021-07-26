Парламент Франции поддержал законопроект о мерах по борьбе с эпидемией

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Сенат Франции вечером в воскресенье проголосовал в поддержку разработанного правительством законопроекта о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил телеканалу BFMTV министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран. Ранее проект был поддержан в третьем чтении Национальным собранием (нижняя палата), и теперь он считается принятым парламентом.

"Это прекрасное решение, мы вновь обрели национальное единство. Это очень важно, это необходимо в условиях той эпидемической ситуации, в которой находится страна", - подчеркнул министр. Он отметил, что двум палатам при обсуждении законопроекта потребовалось на этой неделе около 60 часов, заседания проходили также по ночам.

Голосование в двух палатах состоялось после того, как согласительной комиссии парламента удалось спустя несколько часов работы добиться консенсуса с Сенатом относительно содержания ряда видоизмененных им во втором чтении статей законопроекта.

После согласования двух версий в документе осталось положение об обязательной вакцинации медицинского персонала, пожарных и ряда категорий военных. Также в проекте, несмотря на сопротивление Сената, сохранились указания на осуществление более жесткого контроля со стороны властей за соблюдением инфицированными режима самоизоляции. Законопроект вводит во Франции и более широкое использование санитарных пропусков.

В понедельник согласованный палатами и принятый ими текст будет передан на экспертизу Конституционного совета. Он выскажет свое экспертное мнение в течение двух-трех дней.