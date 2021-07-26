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Власти Камчатки направят 14 млн рублей на создание парка в Тигильском районе

Работы уже ведутся, их завершат осенью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Благоустроенный парк в удаленном Тигильском районе на севере Камчатки появится осенью 2021 года, на эти цели из краевого бюджета выделят около 14 млн рублей, сообщил ТАСС министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

"Строительство ведется в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе". Жители Тигильского района сами решили, в каком социальном объекте они нуждаются, и благоустройство территории будет завершено осенью 2021 года. Подрядчик уже приступил к работам, всего на эти цели из краевого бюджета выделено около 14 млн рублей. Сейчас эта площадка фактически заброшена", - сказал Лебедев.

Глава министерства добавил, что зона отдыха для сельчан уже спланирована: здесь будут установлены лавочки, освещение, малая архитектурная форма.

Тигильский муниципальный район - удаленный район на севере полуострова, в котором проживает 3 500 человек. Расстояние до краевой столицы - около 700 км.

Губернаторский проект "Решаем вместе" - инициатива главы региона Владимира Солодова по возведению социальных объектов в разных населенных пунктах края.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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