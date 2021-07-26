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Штормовое предупреждение объявили 26 июля в Магаданской области из-за сильных дождей

Синоптики также прогнозируют в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах региона сильный ветер, его скорость может достигать 20 м/с

ТАСС, 26 июля. Спасатели в понедельник в связи с сильными дождями и ветром объявили экстренное предупреждение на всей территории Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 26 июля 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

Спасатели также предупреждают о возможном размыве дорог, мостов, дамб, затоплении пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий. Не исключены оползни и обрушения.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в регионе днем пройдут сильные осадки. В Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах ожидается штормовой ветер скоростью до 20 м/с. Сейчас на Колыме повсеместно идет дождь. Температура воздуха опустилась до плюс 13 градусов. Такая погода установилась в регионе с конца прошлой недели, тогда же спасатели объявили первые экстренные предупреждения.

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РоссияМагаданская область
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