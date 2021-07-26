В Приморье ожидаются дожди в конце недели после долгого периода засухи

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр ожидает прохождение атмосферного фронта с дождями над территорией Приморского края к концу этой недели, сообщил ТАСС в понедельник глава Примгидромета Борис Кубай.

На протяжении последних двух недель в Приморском крае стоит жаркая сухая погода. В течение последних пяти дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на 7 градусов и более.

"Нельзя сказать, что дождей в Приморье нет совсем, очень локальные и короткие дожди иногда случаются в разных частях края, но, как говорится, погоду они не делают. Поэтому мы ожидаем фронтальных осадков, которые должны пройти на большей территории края. Тихоокеанский антициклон, который долгое время блокировал попадание к нам тайфунов, ослабевает, и на север края к началу августа может сместиться фронтальная зона, которая и должна принести с собой дожди различной интенсивности в северные и центральные районы", - рассказал Кубай.

Он отметил, что в Тихом океане продолжается процесс зарождения новых тайфунов, и в первые пять дней августа должен как раз появиться девятый по счету тайфун в этом году. С учетом ослабевающего антициклона, он уже будет способен влиять на погоду в Приморье сильнее, чем тайфуны до него. Примгидромет будет внимательно следить за возможными траекториями его движения.

Как подтвердил ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра, первые после долгой жары осадки ожидаются на большей части края 29-30 июля. Вероятнее всего дожди затронут север и центральные районы Приморья.