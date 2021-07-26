На Кубу из России прибыло 88 тонн гуманитарной помощи

ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России прибыли в воскресенье вечером на Кубу с грузом гуманитарной помощи, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Оба борта приземлились в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти. Всего самолеты доставили более 88 тонн гуманитарного груза, который содержит, в частности, мясо, муку, подсолнечное масло и 1 млн респираторных масок.

Помощь Кубе была направлена по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Груз принимали посол РФ в Гаване Андрей Гуськов и министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес.

"Это проявление солидарности с народом и правительством Острова Свободы, который находится в сложной ситуации из-за торгово-финансовой блокады со стороны США и последствий пандемии коронавируса, - заявил журналистам российский дипломат. - Мы также находимся в тесном контакте с кубинской стороной по вопросу нужд в области медикаментов".

Министр внутренней торговли Кубы поблагодарила РФ за поставку гуманитарной помощи в сложный для страны период. "Наш народ с огромной радостью и благодарностью воспринял этот шаг, поскольку кубинские семьи нуждаются в такой помощи, чтобы продолжать бороться с пандемией, которая затронула все провинции страны", - отметила глава ведомства.

Это не первая отправка помощи Кубе из России - в апреле Москва поставила Гаване в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной пшеничной муки на сумму около $1 млн.