На Северном Кавказе пройдут локальные ливни и грозы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Лето на большей части Юга России на этой неделе возвратит свои позиции после небольшого понижения температуры, однако в регионах Северного Кавказа до 28 июля пройдут локальные ливневые дожди и грозы. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Тенденция - постепенное усиление позиции антициклона в регионах большей части Юга страны - в Крыму, в междуречье Волги и Дона, за исключением кавказского региона, где циклоническая депрессия некоторое время еще будет воздействовать на погодные условия и отзываться скоротечными грозовыми дождями до 28 июля. Они не будут носить экстремального характера", - сказал он.

В Нальчике за пять ближайших дней выпадет 45 мм осадков, во Владикавказе - 34 мм, в Грозном - около 20 мм, в Сочи - 15 мм. Небольшие дожди пройдут на юге Дагестана и на Ставрополье. В четверг атмосферный фронт уйдет за пределы страны на юг, и погода в республиках Северного Кавказа тоже наладится.

"На остальной части юга страны до конца недели установится антициклональный солнечный тип погоды, с каждым днем приток тепла будет усиливаться. Сначала выйдем на тридцатиградусные показатели, к концу недели - воздух будет прогреваться до 35 градусов", - уточнил собеседник агентства.

Температура морской воды в районе Симферополя и Ялты будет до 24-26 градусов, в районе Сочи - до 26-27 градусов, в районе Анапы - 26 градусов, добавил Тишковец.