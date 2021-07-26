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Движение поездов после провала земли у вокзала к югу от Парижа нормализуется

Согласно графику прибытия и отбытия поездов, после 08:00 по местному времени (09:00 мск) по меньшей мере пять прибывающих поездов были отменены, шесть ожидаются с опозданием до 55 минут. Из Парижа большинство составов отправляются практически без задержек

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Движение поездов к югу от французской столицы возвращается к норме после ликвидации последствий провала грунта в ходе строительных работ близ вокзала в Маси. Об этом сообщает в понедельник радио France info со ссылкой на представителя Национального общества железных дорог (SNCF).

"[Трафик будет] практически нормальным. В некоторых случаях утром возможны отмены", - сообщил представитель компании. В то же время, согласно графику прибытия и отбытия поездов на сайте вокзала Монпарнас, после 08:00 по местному времени (09:00 мск) по меньшей мере пять прибывающих поездов были отменены, шесть ожидаются с опозданием до 55 минут. Из Парижа большинство составов отправляются практически без задержек.

Крупный оползень и провал грунта произошли в воскресенье рядом с железнодорожным вокзалом города Маси к югу от Парижа, где велись работы по созданию нового железнодорожного узла. Причины смещения почвы неизвестны. В результате происшествия погиб один инженер.

Инцидент в Маси произошел в период максимальной нагрузки на железнодорожные сети страны в связи с сезоном летних отпусков и привел к сильному нарушению движения поездов прибывающих и отправляющихся с парижского вокзала Монпарнас. На этой железнодорожной линии было прервано все движение между столицей и юго-западом страны. В результате на путях остановились около 70 экспрессов с десятками тысяч пассажиров. Национальное общество железных дорог Франции задействовало объездные железнодорожные маршруты до других парижских вокзалов.

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