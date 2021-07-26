В Москве внедрили новый алгоритм оказания медицинской помощи беременным с COVID-19

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных с COVID-19 внедрили в Москве. Они разработаны ведущими специалистами города и утверждены клиническим комитетом департамента здравоохранения Москвы, сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для будущих мам выявление коронавирусной инфекции - это большой стресс. Большинству из них не требуется госпитализация, но даже при легкой форме течения болезни важно постоянно отслеживать динамику состояния и проводить необходимые по сроку беременности плановые обследования. Беременные зачастую опасаются проходить обследования в коронавирусных стационарах. Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что теперь на базе двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных.

"Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ. На базе телемедицинского центра, который уже себя зарекомендовал по ведению пациентов с COVID-19, мы создали акушерское подразделение. Его специалисты будут отслеживать состояние пациенток, а при необходимости организуют очное посещение стационара. Новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утверждены клиническим комитетом", - сказала Ракова.

Стационары кратковременного пребывания открылись в крупных городских клинических больницах - № 15 им. О. М. Филатова и № 52, где накоплен большой опыт лечения пациентов с COVID-19. Беременные с легкой степенью тяжести течения коронавирусной инфекции смогут пройти здесь инструментальные и лабораторные исследования, в числе которых кардиотокография, допплерография вен нижних конечностей и низкодозная КТ органов грудной клетки с применением рентгензащиты или УЗИ легких. Общий список обязательных исследований и осмотров состоит из 14 пунктов и может быть расширен при необходимости в каждом конкретном случае. В этих же подразделениях будет проводиться лечение, включающее при необходимости самые современные препараты на основе моноклональных антител и антиковидного иммуноглобулина. Контакты с пациентами других отделений будут исключены.

По результатам проведенных обследований врачами принимается решение о госпитализации беременной в стационар или о ее дальнейшем наблюдении под аудиоконтролем специалистов Акушерского дистанционного консультативного центра. Повторные осмотры могут быть назначены по необходимости в самом стационаре кратковременного проживания или на дому с помощью выездной бригады.