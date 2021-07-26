Делегациям детей Крыма разрешили выезд на всероссийский слет и президентские состязания

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Крыма внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса, разрешив детским делегациям региона выезд в Санкт-Петербург на всероссийский слет лучших учащихся России "Интеллектуальный Олимп", в Подмосковье - на робототехнические соревнования, а также в Краснодарский край - на "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры".

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд делегации Республики Крым для участия во всероссийском слете лучших учащихся России "Интеллектуальный Олимп", который пройдет в период с 28 июля по 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге, в городе Пушкине на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", на выезд делегации Республики Крым для участия во всероссийских молодежных робототехнических соревнованиях "Кубок РТК", которые пройдут в период с 24 по 29 августа 2021 года в городе Кубинке Московской области", - говорится в документе.

Также поправками разрешен выезд крымских команд для участия во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" 2020/2021 учебного года, который пройдет в поселке Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок" с 5 по 25 сентября. Кроме того, запрет не будет распространяться на выезд команды Крыма для участия во всероссийском этапе спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" 2020/2021 учебного года, который пройдет в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края с 6 по 26 сентября.

По данным Роспотребнадзора, всего в Крыму выявлено 57 930 заразившихся новым коронавирусом, выздоровевших - 48 999 человек, умерших - 1 706 человек. Пятый день подряд в Крыму регистрируют менее 400 случаев заражения коронавирусом. Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, но 21 июля число заражений снизилось (до 391).

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.