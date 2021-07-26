Детский лагерь на Алтае временно закрыли после вспышки коронавируса

ТАСС, 26 июля. Министерство образования и науки Республики Алтай организовало проверку по факту вспышки коронавируса в детском оздоровительном лагере "Манжерок". Как сообщили в понедельник ТАСС в ведомстве, COVID-19 подтвержден у 24 детей и трех вожатых, деятельность лагеря приостановлена.

"23 июля у ребенка, находящегося в детском оздоровительном лагере "Манжерок", выявлена острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Всего в лагере находилось 124 ребенка. По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты. У остальных сотрудников лагеря COVID-19 не подтвердился. Контактные лица изолированы, дети вернулись домой", - сообщили в республиканском Минобрнауки.

По факту заболевания детей проводится внеплановая проверка. В настоящий момент деятельность лагеря приостановлена. Это первый случай выявления в регионе заболевания в детском оздоровительном лагере.

Собеседник агентства отметил, что лагерь работал с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

За весь период пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 19 тыс. 222 жителей.