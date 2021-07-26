Коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы неделю подряд

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 0,98. Он держится ниже единицы уже неделю, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.б

Индикатор не превышает единицу в шести из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 0,87, в Подмосковье - 0,94, в Красноярском крае - 0,98, в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях - ровно 1.

В Воронежской и Иркутской областях коэффициент увеличился до 1,01, в Ростовской области - 1,09, в Самарской - 1,16.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.