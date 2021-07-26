Суточный прирост случаев COVID-19 в Астраханской области вновь обновил свой максимум

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Суточный прирост лиц, инфицированных коронавирусом, в Астраханской области вновь обновил свой максимум, зафиксированный с начала пандемии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба в понедельник.

"За минувшие сутки зафиксировано 293 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 42 229 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимум за все время пандемии был зафиксирован в прошедшие выходные, 24 июля когда вирусом за сутки заразился 291 человек. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 630 человек, свободным остается 15% коечного фонда. В связи с ростом числа госпитализаций в Астраханской области для пациентов с коронавирусом развернуто 1 848 коек - это 25 % от всего коечного фонда региона.

В связи с ухудшением эпидситуации в регионе с 26 июля начали действовать ограничительные меры - отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кроме продовольственных отделов, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, библиотеки. Введены ограничения на работу точек общепита - допускается функционирование летних веранд, работа службы доставки. В области ужесточен контроль за соблюдением масочного режима, за этим следят сотрудники полиции. В соответствии с новыми мерами туристы смогут заселиться в отель, санаторий, турбазу только при наличии сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.

По данным на 26 июля в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции около 55 % лиц от числа подлежащих иммунизации в регионе - это 251 703 человека, оба этапа иммунизации прошел 177 161 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 267 812 доз вакцины "Спутник V", 6 880 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".