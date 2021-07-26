Тайфун "Иньфа" в Китае ослабел до тропического шторма

ШАНХАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Тайфун "Иньфа", который в воскресенье утром обрушился на группу островов Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян), потерял свою силу и превратился в тропический шторм. Об этом свидетельствуют данные местной системы мониторинга в режиме реального времени.

Скорость ветра в центральной части "Иньфа" снизилась до 25 м/с. Эпицентр шторма, который продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью до 10 км/ч, находится примерно в 16 км к северо-востоку от города Цзясин (провинция Чжэцзян).

Бушевавший все воскресенье тайфун принес в регион проливные дожди и шквалистый ветер. Сотни тысяч человек были эвакуированы из прибрежных районов провинции Чжэцзян и Шанхая. Тропический циклон серьезно нарушил транспортное сообщение в дельте реки Янцзы. Накануне были отменены все рейсы в аэропортах Шанхая, Ханчжоу, Нинбо, Чжоушаня, Вэньчжоу, Тайчжоу и ряда других городов в провинции Чжэцзян. Многие воздушные гавани в понедельник начали восстанавливать свою работу, однако продолжающиеся в регионе ливни не позволяют пока сделать это в полном объеме.

Аналогичная ситуация сложилась и с железнодорожным транспортом. Массовые задержки и отмены поездов продолжаются по всему региону.

Что касается Шанхая, то основной удар стихии пришелся по его прибрежной зоне нового района Пудун. В последние сутки экстренные службы работали в городе в интенсивном режиме в связи с частыми обрывами проводов, падением рекламных щитов, деревьев и фонарных столбов. Согласно официальным данным, с воскресенья в жилых микрорайонах мегаполиса повалило свыше 49,9 тыс. деревьев и сорвало более 700 рекламных щитов. Сообщений о пострадавших при этом не поступало.

Метеорологи прогнозируют продолжение ливней в регионе до 29 июля. Осадки продолжатся в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу, Фуцзянь, Цзянси и Шаньдун. Работа туристических объектов, парков и других достопримечательностей в прибрежных районах провинции Чжэцзян и Шанхая пока приостановлена.