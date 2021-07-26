В Забайкалье собрали 5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводков

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Пункты сбора гуманитарной помощи в Забайкальском крае приняли около 5 тонн одежды, продуктов и бытовых предметов для жителей региона, пострадавших от июльских паводков, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

"Нам удалось собрать более 4 тонн мужской, женской и детской одежды, более 800 кг продуктов питания, а также более 300 кг бытовых предметов, средств личной гигиены. Вся гуманитарная помощь, доставленная забайкальцами в пункты приема, будет направлена в районы, пострадавшие от паводка", - приводятся в сообщении слова главы Минсоцзащиты края Евгения Казаченко.

Паводки в Забайкалье сохраняются с 22 июля, подтопленными с тех пор оказались более 1 тыс. жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост. По состоянию на понедельник, еще подтоплены четыре жилых дома, 893 приусадебных участка, 12 низководных мостов, три участка муниципальных автодорог. В пунктах временного размещения находятся 66 человек, в том числе 15 детей. В ликвидации последствий паводков участвуют 443 человека, 88 единиц техники.

Из-за подъема воды 23 июля обрушился железнодорожный мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, движение по участку восстановили через три дня. Ремонтные бригады продолжат восстановительные работы.